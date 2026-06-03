El Oosapa adeuda al SAT más de $400 mil

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Organismo de Agua Potable pagará una deuda al SAT por más de 400 mil pesos, la cual es del 2016.

El presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández destacó que el Organismo de Agua, tiene una deuda con el SAT por más de 400 mil pesos, pero en el 2021 se pudo evitar , pero no se le dio la atención debida. Señaló que se logró un convenio con la institución, pero que devolverá el 75% del recurso, pero la devolución será a través

del Ayuntamiento.

Señaló que los más de 400 mil pesos, incluyen los intereses. Pero el Organismo estará pagando en 2 ó 3 parcialidades, lo que se busca es pagar lo que se debe, puntualizó que al SAT no se le pasa nada.

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