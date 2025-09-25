logo pulso
El Telebachillerato 23 está de fiesta

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
El Telebachillerato 23 está de fiesta

Cedral.- El Telebachillerato 23 de Septiembre celebró su XII aniversario de fundación, por lo que se llevó a cabo un acto cívico para conmemorar esta importante fecha en la que estuvieron estudiantes, maestros y autoridades municipales. 

Dentro del acto cívico se hizo una reseña histórica de la escuela, que inició en el año 2013 en las instalaciones de la Telesecundaria Ponciano Arriaga, ha brindado educación a cientos de jóvenes a lo largo de estos años, algunos de ellos, han continuado sus estudios y ya están haciendo una carrera profesional, y otros ya han terminado. El objetivo principal de esta institución es acercar a los jóvenes de comunidades para que estudien el nivel medio superior y prepararlos para el futuro.

Esta institución les ha brindado el bachillerato a jóvenes de comunidades como Santa Teresa, Salitrillos, La Cruz entre tras comunidades, ya que antes al terminar la secundaria, muchos empezaban a trabajar, mientras otros tenían que acudir hasta el municipio de Matehuala para continuar sus estudios  En marzo del 2016 se les dio un espacio exclusivo para hacer la construcción de este plantel y con mucho trabajo han empezado a construirlo, con la finalidad de brindarle un buen espacio educativo a los estudiantes.

Afortunadamente ya cuenta con electricidad y agua potable que es abastecida por un camión cisterna, continúan trabajando en las mejoras del plantel para seguir trabajando por muchos años más para darles estudios a los jóvenes de las comunidades del municipio.

