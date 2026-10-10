Eligen a embajadores del CBTA 52

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Matehuala.- En el marco de los festejos por el 51 aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 52, se llevó a cabo la elección de los embajadores de la institución educativa, evento en el que resultaron ganadores Dewany Amdolyn Rodríguez Vázquez y el joven Kevin Axel Robledo Estrada.

Durante esta actividad, los participantes demostraron su entusiasmo y orgullo por formar parte de esta institución educativa, en una celebración que busca fortalecer la convivencia entre los estudiantes y promover la participación de la comunidad escolar.

Tras la elección, Dewany Amdolyn Rodríguez Vázquez fue nombrada embajadora 2026 del CBTA 52, mientras que Kevin Axel Robledo Estrada obtuvo el título de embajador 2026.

La elección formó parte de las actividades organizadas para conmemorar el 51 aniversario del plantel, que celebra más de cinco décadas de trayectoria en la formación académica de jóvenes de la región.

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Con este tipo de eventos, la comunidad estudiantil se suma a los festejos de aniversario, participando en actividades que fomentan la integración, el compañerismo y el sentido de pertenencia hacia su institución educativa. Cabe hacer mención que dentro de lo festejos del 51 aniversario del CBTA 52 han estado llevando a cabo actividades deportivas y culturales, para lso estudiantes de la escuela.