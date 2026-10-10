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Empleados de base del IMSS piden cese de su líder sindical

Bloquean sedes del sindicato en todo el país

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Empleados de base del IMSS piden cese de su líder sindical
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      CIUDAD VALLES.- Trabajadores de base del Sindicato del IMSS marcharon para protestar contra su líder nacional para exigir su destitución, por no defenderlos en la discusión sobre el aumento conseguido en septiembre. Las sedes del Sindicato están ocupadas por la base en todo el país. 

      La noche del jueves un grupo de 100 personas marchó del Hospital del IMSS en bulevar México-Laredo, hasta la sede del Sindicato en Lázaro Cárdenas y calle Estadio para protestar contra su propio líder nacional por no haber defendido a la base trabajadora y ni siquiera asistir a las negociaciones entre la Unión Nacional y el IMSS por el aumento de sueldo pírrico que les otorgaron. 

      Sindicato vs Sindicato 

      La base sindical ocupó y cerró la entrada del Sindicato en el fraccionamiento FOVISSSTE y esta mañana los delegados sindicales no pudieron entrar y atender asuntos de los miembros del sindicato, pero la disidencia de la base trabajadora no permitió que hubiera ninguna actividad hasta conseguir que Rafael Olivos Hernández salga de la dirigencia sindical y poder sentarse a negociar por un aumento a su sueldo base y no destinar parte del incremento a las Afores. 

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      El bloqueo a las oficinas seguirá hasta un acuerdo.

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