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Empleados municipales piden aumento salarial

Por Carmen Hernández

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Empleados municipales piden aumento salarial
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      RIOVERDE.- Empleados municipales sindicalizados solicitaron un incremento salarial de un 10% , también la modificación de los horarios de trabajo, debido a las altas temperaturas que se están registrando en la región.  

      El líder sindical dio a conocer que desde hace unos meses se entregó el pliego petitorio al alcalde, donde solicitaron un aumento salarial de un 10%, se continúa con las pláticas con las autoridades municipales, pero aún sin llegar a un acuerdo, enfatizó. 

      Una vez que se apruebe el incremento al salario se dijo que será retroactivo y se verán beneficiados 160 empleados activos y 60 jubilados.

      El dirigente sindical dijo que también solicitaron el cambio de horario para laborar, ante las altas temperaturas que se están registrando, las cuales afectan la salud de los agremiados. 

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      Lo que se busca es el cambio, para evitar que enfermen, que también afecta al municipio al tener que incapacitarse algunos trabajadores.

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