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Estado

En marcha operativo por El Buen Fin

Se coordinan corporaciones policiacas para garantizar la seguridad

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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En marcha operativo por El Buen Fin
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      Matehuala.- Como parte de las acciones preventivas y disuasivas de delitos, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal inició un dispositivo de seguridad en el municipio con la finalidad de salvaguardar la integridad de la ciudadanía como parte del programa "Buen Fin".

      El operativo forma parte de los acuerdos establecidos por la Junta Municipal de Seguridad, que encabeza el presidente municipal, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada. 

      El dispositivo comprende vigilancia permanente en la zona centro, áreas comerciales, cajeros automáticos, bancos y zonas de recreación.

      Elementos de la Policía Municipal iniciaron rondines por las calles de la zona centro de la ciudad, así como en el mercado y cerca de los supermercados, con el objetivo de evitar que los ciudadanos sean víctimas de estafadores y asaltantes que aprovechan esta temporada de compras para cometer delitos. 

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      La coordinación será clave entre la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional para que el programa de ofertas concluya exitosamente y con resultados positivos hasta el próximo 17 de noviembre.

      Asimismo, las autoridades piden a la población cuidar su dinero y evitar cargar grandes cantidades de efectivo en sus bolsas o llevarlo a la vista. 

      Al acudir a los bancos, se recomienda estar atentos a las personas que se encuentran alrededor, sobre todo, no dejar solos a los adultos mayores para evitar que sean víctimas de algún delito.

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