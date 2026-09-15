Enorme bache en Avenida Roble

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado presentando en la ciudad se formó un enorme bache en la Avenida Roble, una de las calles por donde pasan miles de vehículos, por lo que urge que sea reparado antes de que ocurra algún accidente.

En la Avenida Roble, cerca de una cremería ubicada frente a la colonia Infonavit, se formó un enorme bache, lo cual representa un fuerte riesgo y puede provocar un accidente, ya que diariamente circulan por este lugar automóviles, motocicletas y camiones.

La zona registra una gran afluencia vehicular debido a que cerca se encuentran la carretera a Villa de la Paz, el Hospital General, la fábrica Interruptores, la Primaria María del Carmen Castillo, la Secundaria Ponciano Arriaga, el CECATI 131, la Plaza Roble y varios comercios. Si un vehículo circula a gran velocidad, como comúnmente ocurre en esta avenida, y el conductor no alcanza a ver el bache, podría sufrir un accidente de gravedad. El riesgo es todavía mayor para los motociclistas.

Cabe recordar que hace varios años se registró una situación similar en la zona de Muppets, donde había un enorme bache que un motociclista no logró ver durante la noche, por lo que cayó en él y salió proyectado, perdiendo la vida.

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Los comerciantes de la zona piden a las autoridades que se atienda el problema y se repare el pavimento lo antes posible, antes de que el bache continúe creciendo y llegue a provocar un fuerte accidente.