Entrega Bienestar tarjetas para cobro

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CIUDAD VALLES.- Entregó Bienestar más de 300 medios de cobro en el Gómez Morín a adultos mayores y la pensión de Mujer Bienestar.

Esta mañana, la delegada de Bienestar en la Huasteca norte, Griselda Mezquida Saldaña y su equipo entregaron 317 plásticos o medios de cobro para que puedan recibir en la nueva emisión de divisas sus becas de esta dependencia.

Los que recogieron sus tarjetas fueron los que tramitaron su beca en el mes de junio y se suman a los que ya se encuentran dentro de los beneficiarios de las becas que paga el Gobierno a través de estos programas.