logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entrega ciudadano querella de reparación

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Entrega ciudadano querella de reparación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El ciudadano que ayer sufrió la avería de su carro en los baches de la calle Niños Héroes dejó un oficio en el que reclama por los daños a su coche, en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento. 

      Poco más de 24 horas después de que su Ford 2014 resultó con la polvera y la afasia rota por caer un bache profundo de la rúa mencionada, el ciudadano afectado presentó en Oficialía de Partes del Ayuntamiento, sobre calle Pedro Antonio Santos un documento llamado "Oficio de reclamación por daños en propiedad de los particulares", con el que expone que su unidad resultó dañada y su intención es que le respondan por esos daños causados por una infraestructura vial deficiente. 

      El documento tiene sello de la Oficialía fechado este lunes 15 de junio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano
      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano

      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano

      SLP

      Redacción

      Se pronostican en menor medida para las zonas Media y Huasteca

      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria
      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria

      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2
      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

      SLP

      Redacción

      Terminó zafra en el Plan de Ayala
      Terminó zafra en el Plan de Ayala

      Terminó zafra en el Plan de Ayala

      SLP

      Redacción

      Se obtuvo buen precio del Karbe, pero precio de tonelada de caña no mejoró