Entrega ciudadano querella de reparación

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CIUDAD VALLES.- El ciudadano que ayer sufrió la avería de su carro en los baches de la calle Niños Héroes dejó un oficio en el que reclama por los daños a su coche, en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento.

Poco más de 24 horas después de que su Ford 2014 resultó con la polvera y la afasia rota por caer un bache profundo de la rúa mencionada, el ciudadano afectado presentó en Oficialía de Partes del Ayuntamiento, sobre calle Pedro Antonio Santos un documento llamado "Oficio de reclamación por daños en propiedad de los particulares", con el que expone que su unidad resultó dañada y su intención es que le respondan por esos daños causados por una infraestructura vial deficiente.

El documento tiene sello de la Oficialía fechado este lunes 15 de junio.