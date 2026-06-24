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Entregan a Cruz Roja nuevo equipamiento

Además, de un área de resguardo de unidades móviles

Por Miguel Barragán

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Entregan a Cruz Roja nuevo equipamiento
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      CIUDAD VALLES.- Entregan nuevo equipo y nueva área de resguardo de unidades en la Cruz Roja de Valles, con la colaboración de empresas y de Rotarios de Valles.

      Este mediodía, en presencia de Jesús Aarón Cerecedo Sánchez, delegado estatal de la Cruz Roja, así como de la delegada local, Verónica Ramírez Amaro y el presidente del Club Rotarac, Alfredo García Solís, entre otras personalidades, entregaron nuevas herramientas de rescate y salvación, entre las que se encuentran las quijadas de la vida para liberar a personas prensadas en accidentes de coche.

      De igual manera, García Solís refirió que luego de unos meses, quedó completa la estructura de techado que resguardará las ambulancias y a sus choferes a la hora de la reparación o el mantenimiento.

      Los que participaron y cooperaron para completar estos nuevos beneficios fueron alrededor de 180 empresarios y negociantes de la región.

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