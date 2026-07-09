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Entregan viviendas de Bienestar en Valles

Enlazan el hecho con la mañanera de Claudia Sheinbaum

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Entregan viviendas de Bienestar en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo enlazó comunicación desde Palacio Nacional a Ciudad Valles, en donde el director nacional del Infonavit, Octavio Romero Oropeza entregó las primeras 48 casas de las Viviendas del Bienestar.

      El enlace en redes y televisión se llevó a cabo temprano, a la hora de la conferencia mañanera y en ella, el funcionario del Fondo de la Vivienda explicó que han levantado 10 mil casas de las 38 mil que tiene planeado el programa Vivienda para el Bienestar (el 26 por ciento del total por edificar).

      Además, expresó que la inversión por hacer este número de casas ascenderá a 24 mil millones de pesos, más de lo que el Gobierno del Estado ejerce en dos años.

      En esta primera emisión, se les entregaron las llaves de sus departamentos (cada uno con valor de 1.2 millones de pesos) a 48 beneficiarios, no obstante, cada módulo hecho en Valles es de 700 casas.

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