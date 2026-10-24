Envenenan perros en Mojarras de Abajo

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Mueren envenenadas varias mascotas en la comunidad Mojarras de Abajo, piden habitantes que se investigue para dar con los presuntos responsables y sancionarlos.

En las principales calles de la comunidad amanecieron muertas 4 mascotas, desconociéndose quién fue el responsable de los hechos.

Los peludos fueron envenenados por personas desconocidas, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables, para que sean sancionados

En la comunidad de Mojarras de Abajo piden que se abra una investigación y se dé con los responsables de la muerte de los canes.

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Lo único que buscan es que no quede impune y que sean detenidos quienes incurrieron en este lamentable hecho.