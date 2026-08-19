Escuadrón AVE entrega una niña tras terminar proceso en juzgado
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RIOVERDE.- El Escuadrón AVE restituye a una niña de 4 años, en cumplimiento a la resolución emitida por el Juzgado Familiar. Cabe destacar que el Escuadrón AVE se desplazó a la comunidad de Cañada Grande, acompañado de una niña de 4 años de edad.
Así como del actuario judicial adscrito al Juzgado Familiar y personal de la Guardia Civil Municipal. La menor le fue entregada a su madre, en base a una resolución que fue emitida por el Juzgado de lo Familiar. A la madre se le notificó de las medidas de protección las que fueron emitidas desde hace unos días por el Juzgado de lo Familiar.
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