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Escuadrón AVE entrega una niña tras terminar proceso en juzgado

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Escuadrón AVE entrega una niña tras terminar proceso en juzgado
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      RIOVERDE.- El Escuadrón AVE restituye a una niña de 4 años, en cumplimiento a la resolución emitida por el Juzgado  Familiar. Cabe destacar que el Escuadrón AVE se desplazó a la comunidad de Cañada Grande, acompañado de una niña de 4 años de edad. 

      Así como del actuario judicial adscrito al Juzgado Familiar y personal de la Guardia Civil Municipal. La menor le fue entregada a su madre, en base a una resolución que fue emitida por el Juzgado de lo Familiar.   A la madre se le notificó de las medidas de protección las que fueron emitidas desde hace unos días por el Juzgado de lo Familiar.

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