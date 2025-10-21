logo pulso
Estado

Escuela primaria, sin maestros

Uno fue removido y otro está incapacitado

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El jefe de la URSEHN, José Isabel Gutiérrez Zúñiga aceptó que la escuela Francisco González Bocanegra se quedó sin un solo maestro, pero que hoy quedaba resuelto ese problema.

La situación todavía es peor de lo que se había planteado: por la reducción de población estudiantil, de 29 a 24 niños, la primaria sólo se quedó con un profesor y, encima de todo, éste tuvo que irse de incapacidad por cuestiones de salud, entonces no hay nadie atendiendo a los educandos.

Gutiérrez Zúñiga informó que este lunes habría una reunión entre la Inspección Escolar y el Sindicato para hacer la sustitución del maestro ausente, ya que prácticamente los niños no han tenido clases desde hace dos semanas.

