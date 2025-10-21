Protestan padres de escuela primaria

RIOVERDE.- Protestan padres de familia de la Escuela Ignacio Morones Prieto exigen que se reconozca el Comité de Padres recién electo y que sea reinstalado el director de la institución de nombre Benito Juárez, removido supuestamente por malos manejos.

Julio Jiménez vocal del Comité de Padres de Familia de la citada escuela, dio a conocer que el pasado jueves el inspector Noé Pérez les tomó protesta y al día siguiente desconoció la mesa directiva.

Señaló que regrese a la escuela, para explicar el cambio de decisión.

Mencionó que también fue removido del cargo el director Benito Juárez, acusado de malversar recursos, cuando no tiene injerencia con el dinero que se maneja en el comité.

Refiere que estas medidas solo lo ponen en evidencia que está coludido con las autoridades de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE).

El dirigente de los paterfamilias, dijo que la anterior mesa directiva encabezada por Jaime García y Moisés Charre, no han entregado cuentas claras de los recursos del Comité de Padres de Familia, incluso presuntamente enfrenta cargos judiciales.

La protesta y manifestación es para que la actual mesa directiva, de la que forma parte, se le de personalidad y que regrese a la dirección a Benito Juárez.

Reiteró que en caso de no tener una repuesta favorable continuarán con las manifestaciones y hasta otro tipo de acciones.