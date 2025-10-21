logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- Asociaciones piratas provocaron que Bomberos de Valles ya no pudieran expedir recibos de donativos deducibles de impuestos, de acuerdo con el comandante de la corporación, Víctor Manuel Montoya.

Refiere que uno de los ingresos más fuertes para el sostenimiento de los Bomberos en Valles era la donación de empresas deducibles de impuestos, sin embargo, asociaciones engañosas evadían el pago al fisco a través de lo que debía ser una donación, por ese motivo, fue observada la práctica y se prohibió, hasta la fecha y desde hace cinco años, que se pudieran hacer donaciones importantes de esta manera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca la colecta pro Bomberos
Arranca la colecta pro Bomberos

Arranca la colecta pro Bomberos

SLP

Redacción

Sin agua, el norte y oriente de Valles
Sin agua, el norte y oriente de Valles

Sin agua, el norte y oriente de Valles

SLP

Redacción

Falla de tanque de almacenamiento y distribución no ha podido ser reparada

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos
Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

SLP

Redacción

Protestan padres de escuela primaria
Protestan padres de escuela primaria

Protestan padres de escuela primaria

SLP

Carmen Hernández

Designa inspector Comité de paterfamilias y ahora lo desconoce y cesa a director