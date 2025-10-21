Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

CIUDAD VALLES.- Asociaciones piratas provocaron que Bomberos de Valles ya no pudieran expedir recibos de donativos deducibles de impuestos, de acuerdo con el comandante de la corporación, Víctor Manuel Montoya.

Refiere que uno de los ingresos más fuertes para el sostenimiento de los Bomberos en Valles era la donación de empresas deducibles de impuestos, sin embargo, asociaciones engañosas evadían el pago al fisco a través de lo que debía ser una donación, por ese motivo, fue observada la práctica y se prohibió, hasta la fecha y desde hace cinco años, que se pudieran hacer donaciones importantes de esta manera.