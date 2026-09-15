Esta noche, tradicional Grito de Independencia
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RIOVERDE. - Todo listo para celebrar el Grito de Independencia se contará con un operativo especial, se espera que miles de personas acudan al evento, donde se contará además con la venta de antojitos mexicanos. El director de Seguridad y Tránsito Municipal Juan Antonio Martínez, dijo que se aplicará un dispositivo especial para prevenir cualquier situación de riesgo.
Para prevenir cualquier hecho de tránsito, para asegurar el bienestar de la ciudadanía, los cierres viales inician hoy a las 6 de la mañana, Aldama y Morelos, Jiménez y Doctor Islas, Escandón y Mollinedo, 5 de Mayo y Moctezuma, así como Madero y Gallardo en la zona centro. Las vías alternas para llegar al centro Gama y Guerrero, enfatizó. Se espera que miles de personas acudan al tradicional Grito, en el operativo participarán 70 elementos. Se le recomienda a los padres de familia estén al pendiente de sus hijos menores y no los descuiden. Nnn
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