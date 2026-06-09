Esta semana concluyen zafra en La Hincada

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CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de San Luis termina la zafra este inicio de semana con uno de los mejores Karbes del país: 130.635, de acuerdo con el líder de la CNPR, Fernando José Ocejo Robaina.

El Karbe, Kilogramo de azúcar, recuperable, base estándar de este ingenio, también perteneciente a Grupo Santos es uno de los más altos del país, sólo por debajo de dos ingenios más, ambos de los que más muelen en el territorio nacional.

Esto quiere decir que, por cada tonelada de caña entregada al Ingenio se obtienen casi 137 kilogramos de azúcar.

El temporal y una posible redirección de las últimas 30 mil toneladas del IPSL harán que la zafra termine en las próximas horas, con 1 millón 360 mil toneladas molidas en seis meses de proceso.

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