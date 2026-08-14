Este domingo, elección de líder de la ULPCA

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CIUDAD VALLES.- Fueron dos aspirantes los que se registraron para la contienda interna en la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala.

Estos dos aspirantes que se registraron durante la mañana de este jueves fueron Eduardo Martínez Morales, quien actualmente es dirigente de esta central cañera y Antonio Juárez Torres, quien ya la dirigió hace una administración y quien actualmente es encargado de las finanzas en el mismo gabinete de Martínez Morales.

Cualquiera de los dos que gane, repetiría en el cargo, aunque Martínez Morales lo haría bajo el esquema de reelección.

La emisión de votos será el domingo 16 de agosto, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en las instalaciones de la ULPCA y el total de los miembros de la organización es de dos mil 500 integrantes.

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