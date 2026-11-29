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CIUDAD VALLES.- Tras escampar este sábado, el plan del Comité Cañero es acumular caña para que las pruebas inicien el lunes 30 de noviembre.

Después de 13 días de atraso para el inicio de las pruebas y de la zafra 2026-2027 en sí, el Comité Cañero esperará a que este domingo 29 de noviembre también se mantenga con ambiente seco para recomenzar con la acumulación de las tres mil toneladas de gramínea y que el Ingenio comience a trabajar, previo al periodo oficial, en el que se muelen de seis mil 500 a siete mil toneladas diarias.

Antonio Juárez Torres, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala manifestó que el lunes 30 de noviembre iniciarían las pruebas y un par de días más la zafra habría arrancado de plano.