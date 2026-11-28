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CIUDAD VALLES.- Con una inversión inicial de 66 millones de pesos, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez colocaron la primera piedra de la Ciudad Judicial en un terreno sobre la carretera a Ciudad Mante.

Durante el evento, tanto Zarazúa Martínez como el Gobernador Gallardo Cardona explicaron que la primera etapa será de 66 millones de pesos y el mandatario remató con que espera poder inaugurarla en marzo; las etapas siguientes costarán alrededor de 120 millones de pesos más, sumando un aproximado de 180 millones de pesos en todo el proyecto de obra.

En el evento, Gallardo Cardona bromeó al decir que espera acudir en marzo a las nuevas instalaciones como visitante, no como citado y les preguntó a los alcaldes presentes si querían ser invitados o citados, entre risas.