CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Invitan al concurso del mejor tamal

Por Carmen Hernández

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Cerritos.- Este próximo 6 de diciembre se estará llevando a cabo el concurso del mejor tamal, donde se premiará en efectivo a los tres primeros lugares. 

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo dio a conocer que se ultiman detalles para lo que será la Expo del Tamal y Atole. 

Dentro del evento a realizarse se efectuará el concurso del mejor tamal, los participantes podrán elaborar de todos los guisos, excepto los de dulce, puerco y queso. 

Lo que se busca es la innovación y la elaboración de tamales con ingredientes poco común.  

Los participantes podrán presentar de 3 a 7 tamales y los tres primeros lugares recibirán 2 mil pesos, mil pesos y 500 pesos. 

Por lo que se invita a todas las amas de casa para que participen con los tamales de diversos guisos.

