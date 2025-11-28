Gregorio Cruz se robó 20mdp y sigue libre

CIUDAD VALLES.- Recordó la alcaldesa de Axtla, Clara María Castro Jonguitud que Gregorio Cruz Martínez, su antecesor, proyectó la obra de una planta tratadora de 20 millones de pesos y ni la planta ni el dinero encontró ella.

La alcaldesa insistió varias veces con que ella llegó a Axtla a trabajar, no como otros, que llegaron “a robar”, como lo espetó de un sólo golpe.

Refirió que hay una obra que osciló entre los 19 y los 20 millones de pesos, la planta de tratamiento que quedó sólo en obra incipiente y de la que no se dejó ningún dinero para continuarla.

Expresó que no sólo no se dejó ningún dinero de esa obra que es una de las exigencias más reiteradas de la ciudadanía, sino que no se dejó dinero para nada, aunque luego matizó con que ella arribó al Gobierno Municipal para trabajar.

