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Estela Vivanco, delegada del Dif

Por Jesús Vázquez

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Estela Vivanco, delegada del Dif
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      Matehuala.- Estela Vivanco fue nombrada como delegada del DIF Estatal Región Altiplano, cargo que estaba ocupando Carmen Jiménez, esposa del diputado local Tomás Zavala.

      A partir de este lunes asumió las funciones como delegada del DIF Estatal Región Altiplano.

       Hay que recordar que Estela Vivanco ya fue regidora y directora del DIF Municipal de Matehuala en dos ocasiones, en las administraciones municipales de su esposo José Everardo Nava, ya tiene experiencia en este tipo de cargos, por lo que se espera que haga un excelente trabajo y lleguen más apoyos a los diferentes municipios y comunidades del Altiplano.

      La nueva delegada tiene una gran experiencia haciendo labor social, pues además de ser directora del DIF Municipal, ha participado en varias labores de noble causa con asociaciones civiles. Además, llegó a ser dama voluntaria de la Cruz Roja de Matehuala y es muy conocida en la ciudad, donde siempre convive con la gente, por lo que se espera que con ella a cargo de este puesto haya más trabajo en la Delegación del DIF Estatal Región Altiplano, ya que se tenía muy olvidada.

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