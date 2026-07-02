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Estrategias para reducir los casos de mortalidad materna

Implementan varias acciones instituciones de salud

Por Carmen Hernández

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Estrategias para reducir los casos de mortalidad materna
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      RIOVERDE.- Se llevó a cabo la reunión del comité jurisdiccional de estrategias para la reducción de mortalidad materna y perinatal. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV Alejandro Lezama González, dio a conocer que se continúa trabajando por el bienestar de la población, sobre todo de las mujeres. 

      Es por ello que en la Clínica Santa Catarina se llevó a cabo una reunión para implementar estrategias para la reducción de mortalidad materna, donde estuvieron presentes instituciones de salud privada y pública.  

      Uno de los temas que se abordaron fueron de las salas de lactancia en los entornos laborales, para promover, proteger y garantizar el derecho a la lactancia materna.  

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      Señaló que se está impulsando la creación de salas de lactancia en instituciones públicas y privadas, en apoyo de las mujeres.  

      Hizo hincapié que lo que se busca es mejorar la nutrición y bienestar de los recién nacidos, como parte primordial.

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