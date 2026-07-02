Estrategias para reducir los casos de mortalidad materna
Implementan varias acciones instituciones de salud
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RIOVERDE.- Se llevó a cabo la reunión del comité jurisdiccional de estrategias para la reducción de mortalidad materna y perinatal.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV Alejandro Lezama González, dio a conocer que se continúa trabajando por el bienestar de la población, sobre todo de las mujeres.
Es por ello que en la Clínica Santa Catarina se llevó a cabo una reunión para implementar estrategias para la reducción de mortalidad materna, donde estuvieron presentes instituciones de salud privada y pública.
Uno de los temas que se abordaron fueron de las salas de lactancia en los entornos laborales, para promover, proteger y garantizar el derecho a la lactancia materna.
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Señaló que se está impulsando la creación de salas de lactancia en instituciones públicas y privadas, en apoyo de las mujeres.
Hizo hincapié que lo que se busca es mejorar la nutrición y bienestar de los recién nacidos, como parte primordial.
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