logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Estrenan centro de cómputo en Secundaria Morones Prieto

Mejoran las condiciones de la institución educativa

Por Armando Acosta

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Estrenan centro de cómputo en Secundaria Morones Prieto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio Morones Prieto estrenan centro de cómputo que está bien equipado, cuenta con cañones, servirán para mejorar la enseñanza educativa. 

      El director de la escuela Adolfo Castillo Méndez, refiere que trabajan de manera coordinada con la Asociación de Padres de familia, gracias a las aportaciones es como se ha logrado realizar obras prioritarias para la institución. 

      Ya se realizaron obras como un techado que requerían en la institución, ya los jóvenes pueden desayunar y estarán protegidos de las inclemencias del tiempo.  

      Señaló que con el Programa Es Nuestro, los padres decidieron que se adquirieran 35 computadoras y por ende ya se cuenta con un centro de cómputo que beneficiará al alumnado. También se amplió la vigilancia, se cuenta con una barda a la que se le colocó una malla ciclónica, se cuenta con una fachada nueva, enfatizó. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También se cuenta con cañones en cada aula, así como Internet, para que reciban enseñanza con la modalidad nueva los estudiantes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trailero deja sin luz a familias
        Trailero deja sin luz a familias

        Trailero deja sin luz a familias

        SLP

        Jesús Vázquez

        Entregan cientos de enmiendas regularizadas
        Entregan cientos de enmiendas regularizadas

        Entregan cientos de enmiendas regularizadas

        SLP

        Carmen Hernández

        Realizaron trámite de Curp y actas de nacimiento

        Concluye campaña Rodando Seguro
        Concluye campaña Rodando Seguro

        Concluye campaña Rodando Seguro

        SLP

        Carmen Hernández

        Presentan Festival de Día de Muertos
        Presentan Festival de Día de Muertos

        Presentan Festival de Día de Muertos

        SLP

        Jesús Vázquez

        Habrá concurso de catrinas, además de otros eventos culturales