Estrenan centro de cómputo en Secundaria Morones Prieto

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RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio Morones Prieto estrenan centro de cómputo que está bien equipado, cuenta con cañones, servirán para mejorar la enseñanza educativa.

El director de la escuela Adolfo Castillo Méndez, refiere que trabajan de manera coordinada con la Asociación de Padres de familia, gracias a las aportaciones es como se ha logrado realizar obras prioritarias para la institución.

Ya se realizaron obras como un techado que requerían en la institución, ya los jóvenes pueden desayunar y estarán protegidos de las inclemencias del tiempo.

Señaló que con el Programa Es Nuestro, los padres decidieron que se adquirieran 35 computadoras y por ende ya se cuenta con un centro de cómputo que beneficiará al alumnado. También se amplió la vigilancia, se cuenta con una barda a la que se le colocó una malla ciclónica, se cuenta con una fachada nueva, enfatizó.

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También se cuenta con cañones en cada aula, así como Internet, para que reciban enseñanza con la modalidad nueva los estudiantes.