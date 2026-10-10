Exige legislador investigar al secretario del Bienestar
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RIOVERDE.- El diputado federal Gabino Morales solicita que se abra una investigación al secretario del Bienestar Guillermo Morales, por acoso laboral y señalamientos de desvío de recursos del programa federal.
El legislador dio a conocer que Guillermo Morales López encargado de los Programas Sociales, debe de ser separado de su cargo, porque a los Servidores de la Nación los amenaza constantemente, los sanciona o los corría del trabajo si daban un like, a lo que publicaba, enfatizó. Hizo hincapié que al personal los obliga a realizar actos indebidos, aunado de que hay señalamientos de desvío de recursos, corrupción y nepotismo.
El diputado hizo un llamado a la población, para que pierdan el miedo y se acerquen a denunciar a dicho funcionario, ya que no se pueden soportar más abusos.
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