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Exige legislador investigar al secretario del Bienestar

Por Carmen Hernández

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Exige legislador investigar al secretario del Bienestar
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      RIOVERDE.- El diputado federal Gabino Morales solicita que se abra una investigación al secretario del Bienestar Guillermo Morales, por acoso laboral y señalamientos de desvío de recursos del programa federal.  

      El legislador dio a conocer que Guillermo Morales López encargado de los Programas Sociales, debe de ser separado de su cargo, porque a los Servidores de la Nación los amenaza constantemente, los sanciona o los corría del trabajo si daban un like, a lo que publicaba, enfatizó.  Hizo hincapié que al personal los obliga a realizar actos indebidos, aunado de que hay señalamientos de desvío de recursos, corrupción y nepotismo.  

      El diputado hizo un llamado a la población, para que pierdan el miedo y se acerquen a denunciar a dicho funcionario, ya que no se pueden soportar más abusos.

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