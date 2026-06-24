Exigen respuesta sobre falta de aulas en primaria
SEGE ni nadie se ha comunicado ni ha resuelto nada: padres
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AQUISMÓN.- Nadie ha ido a ver a las mamás manifestantes de la primaria de Los Otates.
Desde ayer, un grupo de madres de familia comenzaron una manifestación porque la primaria Benito Juárez tiene tres años con tres aulas clausuradas por Protección Civil y aunque el gobernador les prometió reponerlas, no han conseguido nada.
Ayer que comenzó la protesta, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado dio a conocer que había comenzado una comunicación con las mamás, pero este martes 23 de junio las mismas protestantes aseguraron que nadie se ha comunicado ni ha resuelto nada con ellas.
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