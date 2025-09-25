logo pulso
Explota tanque de gas y lesiona a personas

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Explota tanque de gas y lesiona a personas

Cedral.- La mañana del miércoles cuatro personas de sexo femenino resultaron lesionadas, entre las que se encontraba una niña de 4 años de edad luego de explotar un puesto de comida, al parecer el accidente se generó porque había una fuga de gas que fue lo que provocó la explosión, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de Policía Municipal a brindar auxilio a los lesionados.

Los hechos se suscitaron la mañana del miércoles en un puesto de comida ubicado en la calle de Flores Magón, luego de una fuga de gas que no fue detectada a tiempo y al momento de prender la estufa explotó el lugar.

Vecinos al escuchar el estruendo solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia, para que recibieran atención médica a quienes resultaron lesionados, que se encontraban en este puesto.

 Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes atendieron a cuatro personas identificadas como Adriana, Rosario, Roció y una pequeña de cuatro años de edad, quienes fueron atendidas por los paramédicos de Protección Civil pero debido a la gravedad de las quemaduras, optaron por trasladarlas a un hospital para recibir atención médica especializada. 

