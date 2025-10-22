FEPUASLP respalda movimiento estudiantil

CIUDAD VALLES.- La Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) no fue bloqueada por estudiantes, aunque el Consejo de alumnos apoya a sus compañeros en la capital del estado que cerraron la máxima casa de estudios como protesta por el abuso sexual de una compañera en la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga.

La postura del consejero alumno, Erik Rivera Lara y de su grupo es de apoyo a sus compañeros, sin embargo decidieron no suspender clases para no afectar al estudiantado aquí en Valles.

Dieron a conocer una serie de peticiones para darle más protección a a las estudiantes de la FEPUASLP, dado que más de la mitad son mujeres, en una población de dos mil 500 alumnos.

El líder estudiantil en Valles dijo no descartar que haya política entrometiéndose en muchos aspectos del movimiento que originalmente fue el repudio a la omisión de las autoridades, luego del presunto abuso sexual de una joven en la Facultad de Derecho.

HECHOS DE ESTE MARTES

Luego de haber tomado desde este lunes 20 de octubre la Facultad de Derecho, la mañana de este martes fueron bloqueadas por alumnos las demás facultades, dejando casi a 25 mil alumnos sin clases.

En la capital del estado, la UASLP envió un comunicado en el que anuncia la expulsión de dos alumnos agresores, el cese de Magdalena González Vega de la Defensoría de Derechos Universitarios y la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán, ahora exdirector de la Facultad de Derecho.

Hubo una incursión en el edificio de rectoría en el que grupos de estudiantes, entre los que había encapuchados protestaron y causaron destrozos en el edificio histórico de rectoría.