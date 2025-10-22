logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

FEPUASLP respalda movimiento estudiantil

Universitarios vallenses dieron a conocer varias peticiones

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
FEPUASLP respalda movimiento estudiantil

CIUDAD VALLES.- La Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) no fue bloqueada por estudiantes, aunque el Consejo de alumnos apoya a sus compañeros en la capital del estado que cerraron la máxima casa de estudios como protesta por el abuso sexual de una compañera en la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga.

La postura del consejero alumno, Erik Rivera Lara y de su grupo es de apoyo a sus compañeros, sin embargo decidieron no suspender clases para no afectar al estudiantado aquí en Valles.

Dieron a conocer una serie de peticiones para darle más protección a a las estudiantes de la FEPUASLP, dado que más de la mitad son mujeres, en una población de dos mil 500 alumnos.

El líder estudiantil en Valles dijo no descartar que haya política entrometiéndose en muchos aspectos del movimiento que originalmente fue el repudio a la omisión de las autoridades, luego del presunto abuso sexual de una joven en la Facultad de Derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

HECHOS DE ESTE MARTES

Luego de haber tomado desde este lunes 20 de octubre la Facultad de Derecho, la mañana de este martes fueron bloqueadas por alumnos las demás facultades, dejando casi a 25 mil alumnos sin clases.

En la capital del estado, la UASLP envió un comunicado en el que anuncia la expulsión de dos alumnos agresores, el cese de Magdalena González Vega de la Defensoría de Derechos Universitarios y la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán, ahora exdirector de la Facultad de Derecho.

Hubo una incursión en el edificio de rectoría en el que grupos de estudiantes, entre los que había encapuchados protestaron y causaron destrozos en el edificio histórico de rectoría.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca colecta anual de Bomberos
Arranca colecta anual de Bomberos

Arranca colecta anual de Bomberos

SLP

Carmen Hernández

Inician novena a San Judas Tadeo
Inician novena a San Judas Tadeo

Inician novena a San Judas Tadeo

SLP

Carmen Hernández

Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores
Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

SLP

Carmen Hernández

Tras iniciar la rehabilitación del andador peatonal en la calle Colón

Rescatan a animales con maltrato en una vivienda
Rescatan a animales con maltrato en una vivienda

Rescatan a animales con maltrato en una vivienda

SLP

Redacción