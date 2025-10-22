Rescatan a animales con maltrato en una vivienda

CIUDAD VALLES.- La Dirección de Ecología comenzó diligencias en una casa donde había maltrato y descuido de perros y gatos, sobre la calle Otawa del fraccionamiento Praderas del Río.

Luego de que vecinos se quejaron de un olor nauseabundo y de un posible caso de maltrato, hubo una incursión de personal de esta dirección en donde encontraron una casa en la que en efecto había un perro muerto y otros 11 en estado lamentable de higiene y salud.

Tras hacer un inventario de lo encontrado, la dirección de esta oficina hizo gestiones para que el dueño de los animales someta a tratamiento médico veterinario a los perros, gatos y cachorros, mientras se hacen las diligencias legales sobre el caso.