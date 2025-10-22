logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca colecta anual de Bomberos

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca colecta anual de Bomberos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ante la falta de subsidio de gobierno del estado, el Cuerpo de Bomberos arrancó la colecta anual, lo que se recaude será destinado para cubrir los gastos. 

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que, con anticipación realizaron un programa de actividades encaminadas a reunir fondos para la institución, como la tan anunciada venta de tacos. 

Hizo hincapié que no cuentan con el subsidio de gobierno del estado y que sobreviven con los 20 mil pesos mensuales que les da el municipio de Ciudad Fernández. 

“Los gastos ascienden a más de 68 mil pesos mensuales, por lo que se tomó la decisión de disminuir la nómina, se trabaja con lo que se tiene, Es por ello que ya inició la colecta anual, por lo que se le pide a la población se una a esta noble causa y coopere”, puntualizó el comandante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca colecta anual de Bomberos
Arranca colecta anual de Bomberos

Arranca colecta anual de Bomberos

SLP

Carmen Hernández

Inician novena a San Judas Tadeo
Inician novena a San Judas Tadeo

Inician novena a San Judas Tadeo

SLP

Carmen Hernández

Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores
Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

SLP

Carmen Hernández

Tras iniciar la rehabilitación del andador peatonal en la calle Colón

Rescatan a animales con maltrato en una vivienda
Rescatan a animales con maltrato en una vivienda

Rescatan a animales con maltrato en una vivienda

SLP

Redacción