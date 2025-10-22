Arranca colecta anual de Bomberos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ante la falta de subsidio de gobierno del estado, el Cuerpo de Bomberos arrancó la colecta anual, lo que se recaude será destinado para cubrir los gastos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que, con anticipación realizaron un programa de actividades encaminadas a reunir fondos para la institución, como la tan anunciada venta de tacos.

Hizo hincapié que no cuentan con el subsidio de gobierno del estado y que sobreviven con los 20 mil pesos mensuales que les da el municipio de Ciudad Fernández.

“Los gastos ascienden a más de 68 mil pesos mensuales, por lo que se tomó la decisión de disminuir la nómina, se trabaja con lo que se tiene, Es por ello que ya inició la colecta anual, por lo que se le pide a la población se una a esta noble causa y coopere”, puntualizó el comandante.

