Inician novena a San Judas Tadeo
RIOVERDE.- En todas las capillas se está realizando el novenario a San Judas Tadeo, para el 28 de octubre se celebrarán dos homilías en honor al apóstol, dijo el párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría José Javier Pacheco Torres.
Explicó que San Judas es muy querido por la feligresía, incluso en algunas capillas se lleva a cabo el novenario; también en el Santuario de Guadalupe se va a recordar al apóstol que era más cercano a Jesucristo.
Para este próximo 28 de octubre se tiene programada una misa a las 7:00 pm en la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría y a las 6 de la tarde en el Templo del Santuario de Guadalupe.
Es por ello que se invita a la población para que acuda a los novenarios que se realizan en honor a San Judas Tadeo, finalizó.
