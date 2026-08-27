Festejarán a los adultos mayores

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para festejar a los abuelitos este próximo jueves 28 de agosto, tendrán actividades deportivas y una misa de acción de gracias.

El personal del Desarrollo Integral de la Familia está preparado para los festejos del día del abuelito, a las 8 de la mañana se llevará a cabo una convivencia deportiva y carrera en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández.

Luego de las 8 a la 1 de la tarde será la Feria de la Salud, donde participará la Jurisdicción Sanitaria número 4, que ofrecerá atención médica general para atender a los ancianitos que presenten algún malestar.

A las 10 de la mañana se realizará una misa de acción de gracias en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández, a las 11:15 el festival cultural por adultos mayores de los Clubes del Inapam.

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Para cerrar con broche de oro la coronación de la reina y rey y posteriormente un convivió.

Por lo que se invita a los adultos para que participen en la fiesta que será especial para ellos.