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Festejarán a los adultos mayores

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Festejarán a los adultos mayores
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para festejar a los abuelitos este próximo jueves 28 de agosto, tendrán actividades deportivas y una misa de acción de gracias.  

      El personal del Desarrollo Integral de la Familia está preparado para los festejos del día del abuelito, a las 8 de la mañana se llevará a cabo una convivencia deportiva y carrera en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández. 

      Luego de las 8 a la 1 de la tarde será la Feria de la Salud, donde participará la Jurisdicción Sanitaria número 4, que ofrecerá atención médica general para atender a los ancianitos que presenten algún malestar. 

      A las 10 de la mañana se realizará una misa de acción de gracias en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández, a las 11:15 el festival cultural por adultos mayores de los Clubes del Inapam. 

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      Para cerrar con broche de oro la coronación de la reina y rey y posteriormente un convivió. 

      Por lo que se invita a los adultos para que participen en la fiesta que será especial para ellos.

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