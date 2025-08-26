Firman convenio Municipio-UID

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Firma el Ayuntamiento un convenio con la Universidad Intereamericana para el Desarrollo (UID) mediante el cual funcionarios y estudiantes contarán con becas y descuentos para poder estudiar en esta institución educativa.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández, firmó el acuerdo con la rectora de la UID Verónica Félix Castañón.

A través de este acuerdo, los empleados municipales recibirán descuentos especiales al cursar desde el bachillerato, licenciaturas, maestrías y en el idioma inglés a través de Harmon Hall.

La rectora Félix Castañón, señaló que se ofrecen opciones de estudio presencial, sabatina y en línea, con la finalidad de que jóvenes y trabajadores, tengan una alternativa más para que puedan concluir sus estudios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte del convenio se tiene un 60% de descuento en la inscripción y colegiaturas.

Por su parte el alcalde dijo que este acuerdo permitirá a más fernandenses continuar con su formación académica, “queremos que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades, y la educación es la clave para lograrlo”, enfatizó.

Entre las licenciaturas que se ofrecen son Derecho, Psicología, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ciencias de la Educación, Tecnologías de la Información, Ingeniería Industrial y de Sistemas.

En el nivel de posgrado hay maestrías en Educación, Finanzas, Mercadotecnia, Derecho Corporativo y Administración de Negocios, entre otros.