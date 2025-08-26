logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen policías a presunto ladrón

Por Carmen Hernández

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen policías a presunto ladrón

RIOVERDE.- Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un joven acusado de robo a una vivienda, piden a las personas que hayan sido sus víctimas denunciar para castigarlo. 

Elementos policiacos dieron a conocer que fue detenido Iván, de 33 años de edad, con domicilio en la localidad de Paredes, por su presunta participación en un atraco a una casa habitación, de donde presuntamente obtuvieron un jugoso botín.

El presunto delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía, quien definirá su situación jurídica de acuerdo a las denuncias que haya en su contra. 

La corporación policíaca, hizo un llamado a la población que haya sido víctima de este presunto delincuente, para que se acerquen a la Fiscalía a formalizar su denuncia y poder aplicar la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protestan morenistas por asamblea en casa
Protestan morenistas por asamblea en casa

Protestan morenistas por asamblea en casa

SLP

Redacción

Detienen a sujeto por robo
Detienen a sujeto por robo

Detienen a sujeto por robo

SLP

Redacción

Invitan a cursos del ICAT
Invitan a cursos del ICAT

Invitan a cursos del ICAT

SLP

Carmen Hernández

Detienen policías a presunto ladrón
Detienen policías a presunto ladrón

Detienen policías a presunto ladrón

SLP

Carmen Hernández