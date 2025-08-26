Detienen policías a presunto ladrón
RIOVERDE.- Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un joven acusado de robo a una vivienda, piden a las personas que hayan sido sus víctimas denunciar para castigarlo.
Elementos policiacos dieron a conocer que fue detenido Iván, de 33 años de edad, con domicilio en la localidad de Paredes, por su presunta participación en un atraco a una casa habitación, de donde presuntamente obtuvieron un jugoso botín.
El presunto delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía, quien definirá su situación jurídica de acuerdo a las denuncias que haya en su contra.
La corporación policíaca, hizo un llamado a la población que haya sido víctima de este presunto delincuente, para que se acerquen a la Fiscalía a formalizar su denuncia y poder aplicar la ley.
