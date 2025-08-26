logo pulso
Estado

Invitan a cursos del ICAT

Por Carmen Hernández

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a cursos del ICAT

RIOVERDE.- Invitan a los cursos que se ofrecerán en el Instituto de Capacitación para el Trabajo  que se llevarán a cabo en el mes de septiembre, el objetivo es que personas aprendan un oficio y puedan iniciar su propio negocio. 

El titular del ICAT, José Matilde Noyola Correa dio a conocer que continúan los cursos que se ofrecen en diversas sedes, lo que se busca es que jóvenes desde los 16 años aprendan un oficio, que les servirá para obtener un mejor empleo. 

Se impartirá la terapia de sanación energética avanzada, que será del 5 al 26 de septiembre, cuidado del adulto mayor, del 8 al 17 de septiembre, estas se impartirán en las oficinas del ICAT. 

Mientras que en la localidad del Jabalí se estará brindando barbería local, que se realizará del 5 al 26 de septiembre.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También en el ICAT se ofrecerá el curso de la elaboración de cocina a base de vegetales, del 8 al 23 de septiembre. 

Por lo que se invita a la población para que se inscriban en los cursos, los que le serán de gran beneficio, porque aprenderán un oficio y podrán emprender su propio negocio.

