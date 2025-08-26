logo pulso
Estado

Protestan morenistas por asamblea en casa

Por Redacción

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
Protestan morenistas por asamblea en casa

TANCANHUITZ.- Simpatizantes de Morena protestaron directamente a la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez porque se pretendía hacer una asamblea de comité partidista en el domicilio de la mujer de Pepe Lupe Aguilar, morenista también, pero con cargos por el delito de homicidio del malogrado alcalde Jesús Franco Lárraga.

En la calle Carranza, junto a la propiedad de Pepe Lupe Aguilar, quien ahora se encuentra en un proceso judicial por el presunto homicidio de Jesús Franco Lárraga.

Los morenistas, provenientes de comunidades, señalaban en tono álgido que la asamblea debía ser en la galera y no en una casa en donde ya se disponían a hacer el proceso electivo y, además, hacia donde se dirigía la jerarca morenista potosina.

En un tono conciliador, Rita Ozalia atemperó los ánimos y después de argumentar la falta de probidad al pretender hacer la elección en un lugar privado, se postergó la asamblea del seccional 253 de Palmira hasta el mes de enero.

