Detienen a sujeto por robo

Matehuala.- La mañana del lunes una persona de sexo masculino se introdujo al estacionamiento de una tienda ubicada en el centro de la ciudad y aprovechó que a un vehículo no le pusieron los seguros a las puertas y abrió el carro y se robó una mochila que contenía una laptop y documentos muy importantes del propietario, pero en cuestión de minutos lograron detener al delincuente.

La detención de quien dijo llamarse Fernando de 26 años de edad, derivó de una denuncia sobre un robo registrado en el estacionamiento de un establecimiento ubicado en la zona centro de la ciudad, donde el presunto ladrón aprovechó que una camioneta no tenía puestos los seguros y sustrajo una computadora, así como otros documentos.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron al lugar y con la ayuda de las cámaras de video vigilancia, lograron identificar al responsable y tras un dispositivo de búsqueda fue localizado en la calle Juan Sarabia.

El sujeto cargaba una mochila en la cual le encontraron una computadora y varios documentos, que fueron identificados por el afectado como de su propiedad.

El detenido quedó a disposición del Juez de barandilla, ya que el afectado únicamente requería de sus pertenencias, sin proceder ante la Fiscalía.

Cabe mencionar que el sujeto presuntamente ha sido acusado ya en varias ocasiones de robo en el centro de la ciudad, pero la gente no lo denuncia por lo que lo arrestan y al poco tiempo es liberado.