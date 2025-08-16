Frustran policías secuestro virtual

Matehuala.- Policías municipales rescataron a una joven víctima de secuestro virtual que tras recibir varias llamadas a su teléfono celular se ocultó en un hotel y de esta forma los delincuentes contactaron a sus familiares para pedir dinero por el presunto rescate.

Los hechos se suscitaron la tarde del jueves, cuando familiares de un joven de sexo masculino, pidieron auxilio a los elementos de la Policía Municipal, les dijeron que recibieron la llamada de unas personas que les dijeron que tenían secuestrado a su hijo y les pedían una gran cantidad de dinero por liberarlo, los oficiales apoyaron y consolaron a la familia, ya que dijeron se trataba de un secuestro virtual.

Los agentes implementaron un dispositivo de búsqueda en varios puntos de la ciudad, y ya por la noche del jueves lograron ubicar a la víctima en un hotel de la zona centro, donde se encontraba hospedado.

El joven mencionó que recibió una llamada en la que le daban indicaciones, y que si no las obedecía lo dañarían a él y su familia, por lo que hizo caso y se fue a refugiar a un hotel.

El joven fue rescatado y llevado con sus familiares, además se les orientó sobre el modus operandi de los delincuentes que realizan las llamadas y secuestros virtuales desde el interior de penales.

Se pide a la ciudadanía de no caer en este tipo delitos virtuales, en caso de recibir llamadas de intimidación, llamar a los números de emergencias 911 y 4 88 88 2 06 47.