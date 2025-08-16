Termina curso enseñanza de las artes

Ciudad Fernández.- Terminó el curso de verano “Introducción a la enseñanza de las artes”, en el cual 34 niños exploraron su creatividad en las clases de pintura, guitarra, batería y manualidades.

El municipio convocó a los niños de 7 a 12 años de edad para que participaran en el curso de verano denominado “Introducción a la enseñanza de las artes, donde se fomentó el gusto por las artes entre los menores.

El curso tuvo una duración de un mes y ayer fue clausurado, dejando muy buenas enseñanzas entre los participantes.

Durante el curso, los pequeños exploraron su creatividad en las clases de pintura, guitarra, batería y manualidades.

Así como jazz, el cual fue impartido por el maestro Julio Gutiérrez.

La finalidad fue fomentar el gusto por las artes e impulsar la expresión creativa entre los menores.