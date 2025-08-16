logo pulso
Piden renovar directiva del mercado Colón

Por Carmen Hernández

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Comerciante pide el cambio de la mesa directiva del Mercado Cristóbal Colón, ya que la actual lleva más de 5 años en el cargo y los estatutos señalan que solo debe ser un año. 

Salvador Castro Martínez refiere que se cuenta con 250 locatarios en el centro de abasto, sin embargo la actual administración lleva 5 años y desde hace 3 meses se acercaron a solicitar el cambio. 

Señala el locatario que se espera continúen las mejoras en el mercado, dado que el actual presidente municipal realizó una rehabilitación importante para mejorar el inmueble.  

Sin embargo, dentro de la misma mesa directiva se tienen conflictos, lo único que se busca es que todos los locatarios sean incluidos, por ello la necesidad del cambio de directiva.  

Señaló que también es necesario que los llamen a cuentas, así como tienen derechos, también obligaciones, enfatizó. 

Hay locatarios que buscan formar parte de la nueva mesa directiva. 

Por lo que la mesa directiva debe convocar a una junta y se lleve a cabo el cambio.

