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Fuerte olor a químicos moviliza a bomberos

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Fuerte olor a químicos moviliza a bomberos
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      Matehuala.- Vecinos de la colonia Colinas de la Paz reportaron un fuerte olor a productos químicos, lo que generó la movilización de Bomberos para verificar la situación y descartar algún riesgo para los habitantes de la zona.

      De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron un reporte debido a un intenso olor que se percibía en las inmediaciones de la calle Nevado de Toluca de Colinas de la Paz, por lo que personal de Bomberos se trasladó al lugar a bordo de la unidad M-11 para realizar una inspección.

      Al llegar al lugar, los tragahumo iniciaron la búsqueda de donde provenía el fuerte olor y a que se debía el problema, después de varios minutos localizaron la fuente del olor y determinaron que se trataba de una botella que contenía creolina, producto cuyo fuerte olor había generado preocupación entre los vecinos.

      Los bomberos atendieron el reporte y realizaron las acciones correspondientes para controlar la situación, descartando que se tratara de alguna fuga de mayor riesgo.  Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier olor extraño o situación que pudiera representar un peligro, a fin de que las corporaciones de auxilio puedan acudir a verificar y prevenir algún incidente.

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