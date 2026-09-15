Fuerte olor a químicos moviliza a bomberos
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Matehuala.- Vecinos de la colonia Colinas de la Paz reportaron un fuerte olor a productos químicos, lo que generó la movilización de Bomberos para verificar la situación y descartar algún riesgo para los habitantes de la zona.
De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron un reporte debido a un intenso olor que se percibía en las inmediaciones de la calle Nevado de Toluca de Colinas de la Paz, por lo que personal de Bomberos se trasladó al lugar a bordo de la unidad M-11 para realizar una inspección.
Al llegar al lugar, los tragahumo iniciaron la búsqueda de donde provenía el fuerte olor y a que se debía el problema, después de varios minutos localizaron la fuente del olor y determinaron que se trataba de una botella que contenía creolina, producto cuyo fuerte olor había generado preocupación entre los vecinos.
Los bomberos atendieron el reporte y realizaron las acciones correspondientes para controlar la situación, descartando que se tratara de alguna fuga de mayor riesgo. Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier olor extraño o situación que pudiera representar un peligro, a fin de que las corporaciones de auxilio puedan acudir a verificar y prevenir algún incidente.
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