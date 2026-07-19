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Fuga de gas en una vivienda

Por Carmen Hernández

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de gas en una vivienda
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      Ciudad Fernández.- Bomberos verifican varias viviendas ubicadas en la calle Manuel José Othón,  ante el reporte de fuga de gas que se olía en ese sector de la ciudad y ante el temor de que pudiera ocurrir una explosión. 

      El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de una familia en el Barrio Segundo del Refugio, por lo que acudieron de inmediato a bordo de la unidad E 4, para atender una contingencia de fuga de gas.  

      Señaló que los vecinos perciben olor a gas desde hace 4 días, sin saber de dónde provenía, pero que esta situación les generaba temor de que pudiera ocurrir una explosión. 

      Por lo que los tragahumo revisaron tres viviendas, para verificar los cilindros de gas, indicó que una vez realizada la revisión, se confirmó una fuga de gas dentro de la pared en una de las casas y se le dieron las indicaciones pertinentes del caso a la familia, para que mantenga abiertas las ventanas y se le solicitó que cambiara la tubería, para prevenir una contingencia.

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