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Fuga deja sin agua decenas de colonias

Confían poder reparar la falla en menos de 24 horas

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Fuga deja sin agua decenas de colonias
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      CIUDAD VALLES.- Una fuga de una línea de tres pulgadas dejó sin agua a todas las colonias que están a lo largo de la carretera al Ingenio. 

      Una fuga de un tubo de tres pulgadas, en la calle Zitácuaro, de la colonia Morelos y Pavón provocó que una veintena de colonias del rumbo del ingenio se quedaran sin gota de agua en este miércoles. 

      Las colonias afectadas fueron la Márquez, Pancho Villa, Morelos y Pavón, América, Tecnológico, Santa Lucía, Mujeres en Solidaridad, Valle Dorado, García Téllez, Plan de Ayala, La Diana, El Sol, Praderas del Río, Ampliación Santa Rosa, colonia Santa Rosa, Estación, Palo de Rosa, Florida, Del Campo y La Curva. 

      Aunque la promesa de que regresara el agua era para las dos de la tarde de este mismo miércoles, en muchos de los sectores seguían sin el agua a media tarde.

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