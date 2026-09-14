Galardonan al académico y escritor Gonzalo Celorio

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Matehuala.- En el marco del treinta aniversario de fundación de la Universidad de Matehuala la institución educativa entregó un reconocimiento especial a don Gonzalo Celorio, un escritor mexicano, fue el rector de la Universidad de Matehuala Alfonso Nava quien hizo la entrega en la Academia Mexicana de la Lengua en la Ciudad de México

En un acontecimiento de gran relevancia para la cultura y las letras de nuestro país, la Universidad de Matehuala otorgó el Doctorado Honoris Causa a don Gonzalo Celorio, destacado escritor, ensayista y académico mexicano.

La ceremonia se llevó a cabo en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Ciudad de México, un escenario de profundo significado para celebrar la trayectoria de una figura cuya obra y aportaciones han enriquecido la literatura, la lengua y la cultura de México.

Este reconocimiento representa un homenaje a una trayectoria construida a través del conocimiento, la palabra y el compromiso con las letras mexicanas. La Universidad de Matehuala se honra en reconocer a quienes, desde el pensamiento y la cultura, dejan huella en las nuevas generaciones.

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El rector de la institución Alfonso Nava Díaz, informó que esta distinción reconoce la destacada trayectoria de Celorio en el ámbito literario y académico, así como sus vínculos familiares con Matehuala, ciudad que ha sido mencionada en algunas de sus obras, y dado que ha puesto en alto el nombre de la ciudad de las camelias se le hizo el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Matehuala