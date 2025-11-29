logo pulso
Estado

Generación Boomers, turistas que más gastan

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Generación Boomers, turistas que más gastan

CIUDAD VALLES.- Los turistas mayores de 60 años son los que gastan más en sus visitas a la Huasteca, de acuerdo con informes de la Secretaría de Turismo.

En la primera sesión del Consejo Consultivo de Turismo Estatal, hubo una exposición de estimaciones del gasto que ejercen los visitantes en la Huasteca, por grupos de edades, a los que identificaban por las letras generacionales.

En este resumen, se dio a conocer que la generación Boomers (61-79 años) es la que más gasta por día, con un promedio de 6 mil a 10 mil pesos, debido a que tienen mayor poder adquisitivo y mayor tiempo para pasear.

Los que siguen en gastos son los de la generación X (45 a 60 años), quienes registran una media de gastos de 2 mil a 3 mil 500 pesos.

Mientras que los millennials (de 29 a 44 años) gastan entre 1 mil 800 a 2 mil 800 por día y quienes menos poder adquisitivo tienen son los de la generación Z, con un desembolso de 1 mil 200 a 1 mil 800 pesos.

Estos estándares fueron presentados por funcionarios de la Sectur estatal, ante el recién creado Consejo, en la sesión llevada a cabo el 27 de noviembre.

