Estudiantes realizan prácticas ambientales

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología expuso parte de sus trabajos a estudiantes de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Ixtapaluca.

Una veintena de jóvenes de la carrera descrita llegaron hoy a conocer el funcionamiento burocrático y práctico de la dirección de Ecología, con la que hicieron un acuerdo de visita desde el mes de septiembre pasado y entre las actividades de hoy, estuvieron en el paraje de Micos, en donde recibieron una instrucción sobre manejo de recursos y cuidado de medio ambiente.

El Ayuntamiento de Valles dedicó unos minutos para darles la bienvenida mediante un protocolo a los jóvenes que estudian la rama de la ingeniería dedicada al aprovechamiento y a la sustentabilidad en el medio ambiente.