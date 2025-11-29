logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Estudiantes realizan prácticas ambientales

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Estudiantes realizan prácticas ambientales

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología expuso parte de sus trabajos a estudiantes de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Ixtapaluca.

Una veintena de jóvenes de la carrera descrita llegaron hoy a conocer el funcionamiento burocrático y práctico de la dirección de Ecología, con la que hicieron un acuerdo de visita desde el mes de septiembre pasado y entre las actividades de hoy, estuvieron en el paraje de Micos, en donde recibieron una instrucción sobre manejo de recursos y cuidado de medio ambiente.

El Ayuntamiento de Valles dedicó unos minutos para darles la bienvenida mediante un protocolo a los jóvenes que estudian la rama de la ingeniería dedicada al aprovechamiento y a la sustentabilidad en el medio ambiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen
Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

SLP

Carmen Hernández

Larga y tediosa espera para cambiar plásticos
Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

SLP

Redacción

Estudiantes realizan prácticas ambientales
Estudiantes realizan prácticas ambientales

Estudiantes realizan prácticas ambientales

SLP

Redacción

Entregan nuevo equipo para el C3
Entregan nuevo equipo para el C3

Entregan nuevo equipo para el C3

SLP

Jesús Vázquez