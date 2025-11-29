Entregan nuevo equipo para el C3

Matehuala.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal recibió equipo para mejorar el C-3, el cual se logró obtener con recursos del FORTASEG, y de esta manera se pueda trabajar para mejorar la seguridad en todo el municipio.

El equipo con el que contaba el C-3 ya estaba obsoleto y dañado, no funcionaba para nada y se espera que con este equipo de cómputo moderno haya más seguridad en la vigilancia de las calles de Matehuala.

El equipo de cómputo viene a robustecer las capacidades del C-3, ya que de ahí depende la coordinación y triangulación con los cuerpos de emergencias, rescate y auxilio, así como las llamadas y denuncias ciudadanas.

La adquisición del equipo de cómputo fue el resultado de la proyección realizada el año pasado, aplicando el recurso del programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

Por otra parte, los ciudadanos esperan que con la entrega de este equipo la policía municipal se ponga a trabajar bien por la población, y sobre todo llevar a cabo un buen programa de vigilancia.