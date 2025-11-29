logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan nuevo equipo para el C3

Por Jesús Vázquez

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan nuevo equipo para el C3

Matehuala.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal recibió equipo para mejorar el C-3, el cual se logró obtener con recursos del FORTASEG, y de esta manera se pueda trabajar para mejorar la seguridad en todo el municipio.

El equipo con el que contaba el C-3 ya estaba obsoleto y dañado, no funcionaba para nada y se espera que con este equipo de cómputo moderno haya más seguridad en la vigilancia de las calles de Matehuala.

El equipo de cómputo viene a robustecer las capacidades del C-3, ya que de ahí depende la coordinación y triangulación con los cuerpos de emergencias, rescate y auxilio, así como las llamadas y denuncias ciudadanas.

La adquisición del equipo de cómputo fue el resultado de la proyección realizada el año pasado, aplicando el recurso del programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, los ciudadanos esperan que con la entrega de este equipo la policía municipal se ponga a trabajar bien por la población, y sobre todo llevar a cabo un buen programa de vigilancia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen
Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

SLP

Carmen Hernández

Larga y tediosa espera para cambiar plásticos
Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

SLP

Redacción

Estudiantes realizan prácticas ambientales
Estudiantes realizan prácticas ambientales

Estudiantes realizan prácticas ambientales

SLP

Redacción

Entregan nuevo equipo para el C3
Entregan nuevo equipo para el C3

Entregan nuevo equipo para el C3

SLP

Jesús Vázquez