Estado

Gobierno estatal insiste en saldo blanco por lluvias

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno estatal insiste en saldo blanco por lluvias

TAMAZUNCHALE.- En la “Reunión de Seguimiento de Estrategia de Apoyo en la Huasteca” que encabezó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández este miércoles insistieron sobre el “saldo blanco” cuando se confirmó la muerte por ahogamiento de una persona en una zona inundada.

La reunión, llevada a cabo en un hotel del centro de este municipio se insistió en que “presentaron un informe detallado sobre el operativo especial desplegado en la región, destacando que se mantiene saldo blanco y sin personas fallecidas a consecuencia de las precipitaciones”.

No obstante, Huasteca Hoy dio a conocer que, de manera oficial, se había determinado la muerte por ahogamiento de un hombre de 67 años, llamado Octavio Valdez Reséndiz, originario de Tancojol, quien fue encontrado en la zona del Cañón del Gato, que es una de las áreas más afectadas por las inundaciones, que generó el temporal por varios calles.

